رصد الأمن العام، خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في بعض مناطق المملكة، مؤكدًا أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام يرصد مخالفات للائحة الذوق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.