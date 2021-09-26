معادلة لمنع عشوائية مخلفات البناء

كشف وكيل أمانة الأحساء للخدمات، المهندس فهد الزهراني، لـ«دوت الخليج»، أمس، عن رفع مستوى التحكم في إدارة النفايات ببناء معادلة وفق خوارزمية دقيقة، لتحديد الكمية التقديرية لإجمالي المخلفات الإنشائية في مشاريع البنى التحتية والإنشاء والهدم، وربط إصدار رخص المشاريع بالردم فيها، مع التأكيد على التزام المقاول المنفذ للمشروع بنقل كامل المخالفات الإنشائية من موقع المشروع إلى المردم، واحتسابها على منصة إلكترونية مخصصة لذلك، تعمل على جمع الكميات المنقولة إلى المردم طيلة فترة العمل بالمشروع، والتأكد من انطباق كمياتها الإجمالية مع الكمية التقديرية عند تسليم إشعار إخلاء الطرف.

تطبيق للهواتف

أبان «الزهراني»، الذي كان يتحدث على هامش زيارة وفد من اللجنة التنسيقية لمهندسي الأحساء التابعة للهيئة السعوديين للمهندسين، برئاسة المهندس عبدالله المقهوي، أن ذلك الإجراء يهدف إلى الحد من الرمي العشوائي للمخلفات الإنشائية، وأضاف كان من أهم مشاريع وكالة الخدمات في أمانة الأحساء إنشاء مردم بيئي هندسي مطابق للاشتراطات البيئية، وتنفيذ مشروع لتأهيل مردم النفايات القديم، وتحويل الغاز الناتج إلى طاقة كهربائية. كما طرحت الوكالة عدة مشاريع استثمارية، لإنشاء محطات فرز وتدوير للنفايات المنزلية والمخلفات الإنشائية.

3 آلاف طن

أوضح وكيل أمانة الأحساء أن تلك المخلفات تسهم في تحقيق وفر مادي عبر الاستفادة من مكونات المخلفات في إعادة إنتاج بعض المواد الأساسية التي يعتمد عليها في قطاعات البناء والنقل وأعمال أسفلتية، وتجهيز طبقات تحت الأساس وأعمال الردم مطابقة للمواصفات، مضيفا أن إجمالي معدل حجم المخلفات الإنشائية المنقولة إلى المردم تتجاوز الـ3 آلاف طن يوميا، وتتم معالجتها وفرزها عبر 3 مراحل، والتخلص منها (إعادة تدويرها) بآليات صديقة للبيئة، بهدف خفض كمية المخلفات المرسلة إلى المطامر، والمساحات المطلوبة لطمرها من خلال مشروع استثماري، يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق وفر مادي للأمانة (تكلفة الطمر أعلى نسبيا 3 أضعاف من تكلفة إعادة التدوير)، واسترجاع مواد قابلة لإعادة التدوير مثل المعادن والبلاستيك والأخشاب، وخفض الملوثات الهوائية.

معايير الجودة

اعتماد منتجات إعادة التدوير

السماح للمقاولين والاستشاريين باستخدام الحصى المعاد تدويره

إعطاء التدوير الأولوية بعد التأكد من مطابقته المواصفات

تأهيل وتسجيل جميع مقاولي نقل المخلفات الإنشائية

تزويد المشروع بنظام متطور، للتحكم في الغبار

الاستفادة من المواد الخرسانية المستخرجة

بحث إمكان استخدام المخلفات كمادة أولية في الصناعات المحلية