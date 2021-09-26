خطر السائبة

ويشتكي الكثير من عدم وجود حواجز أو سياجات مانعة لعبور تلك الإبل الطريق الرئيسي من الجانبين، مطالبين في الوقت نفسه بتشديد الرقابة، ومد السياجات على طول الطريق، إلى ما قبل وبعد «الحصينية»، حيث إن مجاميع الإبل، التي تعد بالمئات، تسلك وتقطع الطريق بكل سهولة، وتسبب قلقا لقائدي السيارات، لما قد تسببه من حوادث مميتة.
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