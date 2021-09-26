وظائف | فتح التسجيل في التجنيد الموحد بعد شهر

وزارة الدفاع

قالتإنه يمكن الإطلاع على نتائج قبول الدفعة الثانية في التجنيد الموحد لهذه الفترة حيث صدرت في تاريخ (1443/02/14 هـ)، مبينة أنه سيتم فتح التسجيل للمرحلة القادمة (رجال / نساء) بتاريخ (1443/03/18 هـ). وأكدت على إشتراط التحصين ضد فيروس كورونا كمتطلب أساسي للقبول النهائي ولدخول جميع مرافق وزارة الدفاع.

وتتضمن شروط التقدم:

1. شروط التقديم ( رجالية ) :

- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة

- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .

- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .

- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .

- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

2. شروط التقديم ( نسائية ) :

- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

- أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

- أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

- أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.

- أن لا يقل سن المتقدمة عن ( واحد وعشرين ) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة .

- أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها الائحة التنفيذية .