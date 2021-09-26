السعودية | النيابة العامة تحذر: 7 أفعال محظورة تضعك تحت طائلة القانون بتهمة التهريب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النيابة العامة تحذر: 7 أفعال محظورة تضعك تحت طائلة القانون بتهمة التهريب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - النيابة العامة
نشر قبل 31 ثانية - 9:54 مساءً, 26 سبتمبر 2021 م
نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع تويتر اليوم الأحد، توضيحا حول جرائم التهريب.
وغرد الحساب قائلا: “التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والأنظمة والقوانين الأخرى”.