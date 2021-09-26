شكرا لقرائتكم خبر عن بلغة الإشارة.. أمسية لـ«صم الشرقية» في حب الوطن «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم تمنعهم الإعاقة من التعبير عن حبهم لوطنهم في يومه الـ91، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الحفل الذي نظمه نادي الصم بالمنطقة الشرقية.

وخلال الحفل، قدمت نور الغامدي «زارعة القوقعة» النشيد الوطني بلغة الإشارة، فيما عبر إبراهيم القاسم عنه حبه للوطن بلغة الإشارة، قائلا: «سعيد جداً لأنني مواطن سعودي، وسعيد بهذا الحفل».

بدوره، قال محمد النهدي، نائب رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية، إن هذه الأمسية جاءت فى حب الوطن، مضيفًا: «أهنئ الجميع باليوم الوطني».