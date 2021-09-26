شكرا لقرائتكم خبر عن دهس مقيمًا.. ضبط سارق المركبات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، لارتكابه عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة مركبات نتج عن إحداها التسبب في دهس مقيم، نقل على إثره للمستشفى وحالته الصحية مستقرة.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.