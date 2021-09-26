شكرا لقرائتكم خبر احتيال مالي يفقد مواطنا نصف مليون ريال في دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض مواطن أربعيني لعملية احتيال مالية الأسبوع الماضي تسببت في سحب نصف مليون ريال من حسابه البنكي بأحد المصارف المحلية، بعدما أعطى متصلا ادعى أنه يمثل البنك الذي فيه حسابه بياناته البنكية وكذلك رمز التحقق الذي وصله برسالة نصية على جواله، وذلك بحسب المستشار القانوني عبدالرحمن آل شيبان لـ»مكة» .

وروى آل شيبان الواقعة بأن المواطن تلقى اتصالا في الصباح الباكر الأسبوع الماضي من هاتف ثابت، وعند رده، عرف المتصل مباشرة بنفسه على أنه موظف بإدارة البنك الذي فيه حسابه، وأخبره بأن حسابه بحاجة لتحديث لزيادة الأمان من الاختراق، ولذلك فهو بحاجة لتزويده برقم الآيبان والرقم السري، وبالفعل منحه ما طلبه، ثم بعد أقل من دقيقة طلبه رقم الكود المرسل على جواله، وكذلك أعطاه رقم الكود. ولم تمر ثوان معدودة إلا وتصل رسالة نصية للمواطن بتحويل جميع ما في حسابه وهو مبلغ 500 ألف ريال، لحساب مؤسسة باسم امرأة.

واتجه المواطن الضحية للمصرف فورا، فتمت إفادته بأنه قصر وفرط في حق ذاته وخالف التوجيهات بمنح بياناته البنكية السرية لشخص مجهول، وعليه التقدم ببلاغ لأقرب مركز شرطة. وبالفعل أبلغ الشرطة التي اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وجرى إيقاف حساب المواطن وحساب المؤسسة التي تم التحويل على حسابها، ولازالت الإجراءات مستمرة.

وأكد آل شيبان أن سبب الحادثة المؤسفة تفريط المواطن بإعطاء الرقم السري ورقم الكود المرسل على جواله لشخص مجهول يدعي أنه موظف في بنك، رغم أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي والبنوك المحلية دائما يحذرون من إعطاء كائنا من كان الأرقام السرية وأرقام الكود.

فهذا المجرم والمحتال عندما حصل على جميع بيانات المواطن، سارع بالدخول على تطبيق مباشر، وأكمل العملية البنكية حتى استطاع تحويل جميع المبلغ الموجود في حساب المواطن لحساب آخر صاحبه قد لايتواجد حاليا في المملكة، وهي عملية مصرفية معقدة يعرفها أهل الاختصاص في كيفية تدوير هذا المبلغ لعدة حسابات بنكية ثم تحويلها لحسابات بنكية بمصارف خارجية.

وقال «أما من حيث إمكانية استرجاع المبلغ المسحوب، فقد تكون هناك نسبة يسيرة وضئيلة في نجاح عملية استرجاع المبلغ، وذلك بتقدم المواطن ببلاغ للجهات الأمنية ممثلة في الشرطة، وعندها سوف تخاطب الشرطة البحث الجنائي للكشف عن صاحب الحساب البنكي الذي تم تحويل المبلغ على حسابه والتأكد من وجوده داخل الملكة أم خارجها.. وكذلك التخاطب مع البنك المركزي لتجميد الحساب المحول له، وكذلك إحالة القضية للنيابة العامة، وحينها تستكمل النيابة العامة الإجراءات في سبيل الكشف عن هذا المجرم المحتال.

وأيضا يحق لهذا المواطن التقدم بدعوى حقوقية في المحكمة العامة ضد صاحب الحساب المحول له، وإن كان داخل السعودية، يطلب طلبا مستعجلا لمنع المدعى عليه من السفر للخارج، طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية».

نصائح بحسب آل شيبان

