شكرا لقرائتكم خبر فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، استقبال طلبات الراغبين في المشاركة ببرنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الالكتروني https://sys.moia.gov.sa/imama، علما بأن التقديم سيكون متاحا اعتبارا من الاثنين 1443/2/20، على أن يكون آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 1443/3/22.

وأبانت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدم أن يكون المرشح من الموظفين السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلا علميا شرعيا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا تلاوة وتجويدا، وأن يكون لائقاً صحيا، وإذا كان إماما راتبا لأحد المساجد أو خطيبا لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك، وأن يكون قد أتم أخذ الجرعتين من لقاح كورونا مرفقا ما يثبت ذلك عبر تطبيق «توكلنا».

كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توفرها في المرشح ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، ويتم تعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الالكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الالكتروني وسيكون تنفيذ هذا البرنامج وفقا لانجلاء ظروف جائحة كورونا.

يذكر أن برنامج الإمامة في رمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفذه الوزارة سنويا بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج بإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم، تماشيا مع مكانة المملكة في العالم الإسلامي.