شكرا لقرائتكم خبر مليون عنوان تحت سقف معرض الرياض الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بأكثر من مليون عنوان، يعود معرض الرياض الدولي للكتاب للنشاط بعد أن تأجلت دورته الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث سيفتح أبوابه أمام زواره مطلع أكتوبر المقبل، ليعيد ضبط إيقاع صناعة النشر عربيا، ويفتح لها آفاقا واسعة.

ويستضيف المعرض الذي سيقام في واجهة الرياض، عددا كبيرا من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، ويضم بين جنباته أكثر من مليون عنوان على الأقل، مصحوبا بفعاليات وأنشطة متنوعة، وبرامج نوعية تستهدف تحفيز الوعي المعرفي والثقافي والأدبي.

ويشكل معرض الرياض الدولي للكتاب حدثا ثقافيا مهما بالنسبة لقطاع صناعة الكتب والنشر، إذ يعد المعرض الأكثر شمولا واتساعا لكل من الكاتب والقارئ والناشر والمطلع. وتجاوز عدد زائري المعرض في الأعوام السابقة حاجز المليون زائر سنويا.