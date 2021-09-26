مليون عنوان تحت سقف معرض الرياض الدولي للكتاب

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ويستضيف المعرض الذي سيقام في واجهة الرياض، عددا كبيرا من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، ويضم بين جنباته أكثر من مليون عنوان على الأقل، مصحوبا بفعاليات وأنشطة متنوعة، وبرامج نوعية تستهدف تحفيز الوعي المعرفي والثقافي والأدبي.
ويشكل معرض الرياض الدولي للكتاب حدثا ثقافيا مهما بالنسبة لقطاع صناعة الكتب والنشر، إذ يعد المعرض الأكثر شمولا واتساعا لكل من الكاتب والقارئ والناشر والمطلع. وتجاوز عدد زائري المعرض في الأعوام السابقة حاجز المليون زائر سنويا.
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