أمير مكة يدشن حملة مكارم الأخلاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، وعدد من قيادات الهيئة، حملة «مكارم الأخلاق» التي تنفذها الرئاسة. واستمع إلى شرح عن أهداف الحملة الرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية، التي تعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، وبيان أن كمال الدين بكمال الخلق، إلى جانب التحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.



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