القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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