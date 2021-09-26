الزامل أمينا مكلفا لمكتبة الملك فهد الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كلف وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، الدكتور منصور الزامل، أمينا لمكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض.

ويحمل الزامل درجة الدكتوراه في تخصص دراسة المعلومات من جامعة فلوريدا الأمريكية عن رسالة تقييم الخدمات المكتبية والمعلوماتية المقدمة عبر الشبكة العنكبوتية لطلبة التعليم عن بعد في أقسام المكتبات.

وشغل منصب عميد شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود، إضافة إلى عضويته لجمعية الشرف الدولية للمكتبات والمعلومات، وجمعية المكتبات والمعلومات السعودية، كما شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العالمية المتخصصة في المكتبات.

وتعد مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض، إحدى أعرق المكتبات السعودية، حولت إلى مكتبة وطنية بناء على اقتراح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - عندما كان أميرا لمنطقة الرياض-، بعد أن أنشئت كمعلم تذكاري بمناسبة تولي الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، مقاليد الحكم في عام 1402؛ لتكون تحفة معمارية، بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض التي قدمت الأرض والإشراف الفني والمعماري والإداري.