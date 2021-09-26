شكرا لقرائتكم خبر رصد 493 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق ومراكز الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 14 منشأة مخالفة، وتحرير 493 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، وذلك خلال تنفيذها 9253 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى خلال الفترة نفسها 3203 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا»، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.

من جهة أخرى جرى إغلاق 16 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية والصحية بالجبيل، وضبط شقة سكنية مخالفة، استغلها عمال وافدون كمخبز لصنع المخبوزات وبيعها على المحلات في المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الشقة تفتقر لأدنى الاشتراطات البلدية والصحية، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانب آخر اختتمت الأمانة حملة معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في محافظة بقيق وعين دار والمراكز التابعة لها، التي تأتي ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بجودة الحياة والخدمات البلدية المقدمة.

وتضمنت الحملة إعادة سفلتة الشوارع الرئيسة وتركيب اللوحات الإرشادية، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وصيانة أعمدة الإنارة والأحواض الزراعية وتشذيب الأشجار وزراعة أكثر من 5000 زهرة، ورفع وإزالة 8780 م3 مخلفات بناء وهدم، وشطب 161 م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة أكثر من 357 حاوية نظافة في محافظة بقيق.

معالجة التشوهات البصرية بالشرقية:

