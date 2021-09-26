ارتفاع نسبة التنفيذ المنزلي لمبادرة «شمل» إلى 32%

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وأوضحت وزارة العدل أن المراكز تحتضن عددا من الأطفال يتلقون العناية الكاملة والتهيئة النفسية اللازمة، حيث تقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين والأطفال)، وتحمي حقوق الأطفال المحضونين، وتوفر بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة وجميع أوجه الدعم، المكان المناسب، آليات لتنسيق الزيارات، دعم الوالدين؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
وأشارت إلى أنه استمرارا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة، قدمت مراكز شمل 47 ألف جلسة ما بين جلسة استشارية وتهيئة نفسية للآباء والأمهات والأطفال، لافته إلى أنها تهدف إلى تمكين طالب التنفيذ من تحسين علاقته بطفله، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى تهيئة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.
وبينت الوزارة أن مبادرة شمل تهدف إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وخلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى تحسين مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.
وأوضحت العدل أن مبادرة «شمل» توفر بيئة تتحقق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حد سواء، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
مراكز شمل:
- 55 مركزا موزعا على مختلف مناطق المملكة
- تنفذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة
- 236 ألف خدمة قدمتها ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة
- 40 ألف مستفيد من مبادرة شمل
- 18,482 طفلا تحتضنهم يتلقون العناية الكاملة والتهيئة النفسية اللازمة
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