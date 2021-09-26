شكرا لقرائتكم خبر الرياض أعلى المناطق في مخالفة التدابير الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8682، فيما شددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
- الرياض 8682
- الشرقية 2007
- مكة المكرمة 1931
- المدينة المنورة 1852
- القصيم 1540
- الجوف 1130
- حائل 1021
- جازان 391
- الحدود الشمالية 361
- الباحة 355
- تبوك 292
- عسير 224
- نجران 84
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