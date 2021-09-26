الرياض أعلى المناطق في مخالفة التدابير الوقائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال الفترة من 12 حتى 18 صفر الحالي 19,870 مخالفة. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8682، فيما شددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق:





الرياض 8682



الشرقية 2007



مكة المكرمة 1931



المدينة المنورة 1852



القصيم 1540



الجوف 1130



حائل 1021



جازان 391



الحدود الشمالية 361



الباحة 355



تبوك 292



عسير 224



نجران 84



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