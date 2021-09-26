شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن تجاوزت أعمارهم الـ60 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت وزارة الصحة في إعطاء الجرعات التنشيطية «الجرعة الثالثة» الإضافية لفئات محددة ذات أولوية وفق المستجدات والتحديثات العلمية من المرضى المصابين بالفشل الكلوي أو من زرعوا أعضاء، كما يجري الإعداد لشمول ذلك كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما ممن تجاوز منحهم الجرعة الثانية 8 أشهر، وسيعلن قريبا عن التفاصيل حول ذلك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، مما يبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء.

وأَضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن منطقة الباحة تتصدر نسب المحصنين بجرعتين من اللقاح في مناطق المملكة، حاثا على المسارعة باستكمال التحصين للوصول إلى مأمن وسلامة من الجائحة.

وأكد أن الأشواط المتبقية مهمة جدا، وأن المؤشرات أثبتت أن المملكة دائما في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، وكانت نموذجا يحتذى به، مبينا أن عدد جرعات لقاح كورونا (كوفيد 19) المعطاة في المملكة تجاوز 41 مليون جرعة معطاة في كل مراكز اللقاح بمناطق المملكة، التي يتجاوز عددها الـ587 مركزا، لافتا إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل حتى أمس إلى أكثر من 18 مليونا و300 ألف شخص.

وأشار إلى أنه سجلت 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 546,926 حالة، من بينها 2277 حالة نشطة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة 244 حالة.

ولفت إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 535,950 حالة، بإضافة 58 حالة تعاف جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 8699 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن الوزارة تابعت جهودها على مستوى مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعلى ذلك نتج من هذه 87,500 جولة رقابية، و1948 مخالفة للإجراءات الاحترازية سجلت على المنشآت، و3784 بلاغا تلقتها وزارة الموارد عن مخالفات الإجراءات الاحترازية.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

نسب المحصنين بجرعتين بحسب المناطق

