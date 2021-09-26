شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: استمرار إصلاح طريق «أبوحدرية» وانتهاء نصف «الجبيل الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إنجاز نصف الطريق الأيمن بطول 1.5 كم في اتجاه أبو حدرية

- انتهاء نصف الطريق الأيسر بطول 2.5 كم ضمن إصلاح طريق «الجبيل الظهران»

أوضح فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، استمرار أعمال إصلاح طريق أبوحدرية، للجزء من تقاطع جسر الفاضلي، وحتى رأس الخير بطول 35 كم بالاتجاهين، حيث تم إنجاز نصف الطريق الأيمن بطول 1.5 كم في اتجاه أبو حدرية.

كما أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن انتهاء صيانة نصف الطريق الأيسر بطول 2.5 كم، ضمن أعمال المرحلة الرابعة لإصلاح طريق الجبيل الظهران.

وذكر أنه سيتم نقل العمل للجانب الأيمن من الطريق غداً الاثنين 1443/2/20 هـ، منبهاً بأنه سيتم أغلاق المداخل والمخارج بمنطقة العمل.