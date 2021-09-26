شكرا لقرائتكم خبر مخالفات رعي إبل وأغنام توقف 24 مواطنا ومقيما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 24 مخالفا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و14 مقيما من الجنسيات السودانية والباكستانية واليمنية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 775 رأسا من الإبل و613 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.