اعتماد مؤسسي لكلية الاتصالات بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت كلية الاتصالات والالكترونيات بمحافظة جدة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ جاءت ضمن 18 منشأة تدريبية تنوعت ما بين كليات للبنين وللبنات ومعاهد صناعية ومعاهد للشراكات الاستراتيجية، حصلت جميعها على الاعتماد المؤسسي. وأكد عميد الكلية المهندس فهد العامودي، أن حصول كلية الاتصالات والالكترونيات على شهادة الاعتماد المؤسسي يمثل حافزا لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة، كما من شأنه تعزيز جودة وكفاءة التدريب في مختلف المنشآت التدريبية.



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