تخصيص 25 قطعة أرض للتعليم بالجبيل

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وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى تخصيص 8 أراض في حي العزيزية، و6 أراض في حي إشبيلية، و7 في حي قرطبة، و4 في حي غرناطة، بمساحات متعددة، تراوحت بين 2250 م2 و21200 م2.
وأفادت بأنه تم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار، ومخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات، وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، حيث باشرت الإدارات المختصة بالأمانة استكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة.
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