الباحة تتصدر نسبة كبار السن فيها وأغلبهم إناث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن متوسط العمر المأمول عند الولادة للإناث بحسب وزارة الصحة هو 76.4 وللذكور 73.7 سنة، بحسب أحدث إحصاءات متوفرة، إلا أن عدد السكان الذكور ممن أعمارهم 60 عاما فأكثر في جميع المناطق كان أكبر من عدد الإناث في نفس المنطقة باستثناء منطقة واحدة هي الباحة حيث شكلت كبيرات السن من عمر 60 عاما فأكثر نسبة 53.8% من إجمالي كبار السن ضمن الفئة العمرية المذكورة. كما تصدرت الباحة من حيث نسبة كبار السن -ذكورا وإناثا- لإجمالي السكان بالمنطقة بنسبة 8.29% تلتها جازان بنسبة 7.1% ومن ثم عسير بنسبة 7%. وذلك بحسب الكتاب الإحصائي السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام، 201‪9 في حين تصدرت الرياض المناطق من حيث فارق عدد كبار السن الذكور مقارنة بالإناث، إذ شكل كبار السن الذكور نسبة 61.5% من إجمالي كبار السن في المنطقة، تلتها مكة بنسبة 59% لصالح الذكور، ومن ثم المدينة المنورة بنسبة 57%، وبعدها المنطقة الشرقية بنسبة 56%. السكان (سعوديون/غير سعوديين) في المناطق لعمر 60 عاما فأكثر: الرياض





إجمالي السكان: 866‪0885



60-64 سنه 158‪438



ذكور 108‪267



إناث 501‪77



65 سنه فأكثر 208‪695



ذكور 117‪737



إناث 909‪58



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 4.2%



مكة المكرمة



اجمالي السكان: 903‪3292



60-64 سنه 256‪367



ذكور 166‪591



إناث 897‪76



65 سنه فأكثر 325‪292



ذكور 178‪086



إناث 147‪206



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 6.4%

المدينة المنورة



اجمالي السكان: 2.239.923



60-64 سنه 60.769



ذكور 37.644



إناث 23.125



65 سنه فأكثر 91.032



ذكور 50.100



إناث 40.932



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 6.7%



القصيم



اجمالي السكان: 1.488.285



60-64 سنه 28.624



ذكور 16.580



إناث 12.044



65 سنه فأكثر 46.846



ذكور 23.945



إناث 22.901



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 5%



المنطقة الشرقية



اجمالي السكان: 5.148.598



60-64 سنه 94.738



ذكور 60.943



إناث 33.795



65 سنه فأكثر 117‪.886‪



ذكور 59.956



إناث 57.930



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 4.1%



عسير



اجمالي السكان: 2.308.329



60-64 سنه 55.807



ذكور 30.619



إناث 25.188



65 سنه فأكثر 107‪.262‪



ذكور 51.440



إناث 55.822



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 7%



تبوك



اجمالي السكان: 949‪.612‪



60-64 سنه 19.591



ذكور 10.987



إناث 8.604



65 سنه فأكثر 24.419



ذكور 12.587



إناث 11.832



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 4.6%



حائل



إجمالي السكان: 731‪.147‪



60-64 سنه 17.723



ذكور 9.359



إناث 836‪4



65 سنه فأكثر 28.211



ذكور 14.471



إناث 13.740



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 6.2%



منطقة الحدود الشمالية



اجمالي السكان: 383‪.051‪



60-64 سنه 8.242



ذكور 4.325



إناث 3.917



65 سنه فأكثر 11.779



ذكور 5.873



إناث 5.906



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 7.1%



جازان



إجمالي السكان: 1.637.361



60-64 سنه 42.087



ذكور 22.417



إناث 19.670



65 سنه فأكثر 74.625



ذكور 36.772



إناث 37.853



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 7.1%



نجران



إجمالي السكان: 608‪.467‪



60-64 سنه 12.496



ذكور 687‪9



إناث 561‪7



65 سنه فأكثر 20.824



ذكور 9.986



إناث 10.838



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 5.4%



الجوف



إجمالي السكان: 531‪.952‪



60-64 سنه 10.304



ذكور 606‪4



إناث 424‪0



65 سنه فأكثر 14.967



ذكور 800‪1



إناث 6.966



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 4.7%



الباحة



إجمالي السكان: 497‪.068‪



60-64 سنه 13.943



ذكور 703‪9



إناث 690‪4



65 سنه فأكثر 27.313



ذكور 119‪92



إناث 15.321



نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 8.29%



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.