شكرا لقرائتكم خبر الباحة تتصدر نسبة كبار السن فيها وأغلبهم إناث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تصدرت الباحة من حيث نسبة كبار السن -ذكورا وإناثا- لإجمالي السكان بالمنطقة بنسبة 8.29% تلتها جازان بنسبة 7.1% ومن ثم عسير بنسبة 7%. وذلك بحسب الكتاب الإحصائي السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام، 2019 في حين تصدرت الرياض المناطق من حيث فارق عدد كبار السن الذكور مقارنة بالإناث، إذ شكل كبار السن الذكور نسبة 61.5% من إجمالي كبار السن في المنطقة، تلتها مكة بنسبة 59% لصالح الذكور، ومن ثم المدينة المنورة بنسبة 57%، وبعدها المنطقة الشرقية بنسبة 56%.
السكان (سعوديون/غير سعوديين) في المناطق لعمر 60 عاما فأكثر:
الرياض
- إجمالي السكان: 8660885
- 60-64 سنه 158438
- ذكور 108267
- إناث 50177
- 65 سنه فأكثر 208695
- ذكور 117737
- إناث 90958
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 4.2%
مكة المكرمة
- اجمالي السكان: 9033292
- 60-64 سنه 256367
- ذكور 166591
- إناث 89776
- 65 سنه فأكثر 325292
- ذكور 178086
- إناث 147206
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 6.4%
المدينة المنورة
- اجمالي السكان: 2.239.923
- 60-64 سنه 60.769
- ذكور 37.644
- إناث 23.125
- 65 سنه فأكثر 91.032
- ذكور 50.100
- إناث 40.932
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 6.7%
القصيم
- اجمالي السكان: 1.488.285
- 60-64 سنه 28.624
- ذكور 16.580
- إناث 12.044
- 65 سنه فأكثر 46.846
- ذكور 23.945
- إناث 22.901
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 5%
المنطقة الشرقية
- اجمالي السكان: 5.148.598
- 60-64 سنه 94.738
- ذكور 60.943
- إناث 33.795
- 65 سنه فأكثر 117.886
- ذكور 59.956
- إناث 57.930
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 4.1%
عسير
- اجمالي السكان: 2.308.329
- 60-64 سنه 55.807
- ذكور 30.619
- إناث 25.188
- 65 سنه فأكثر 107.262
- ذكور 51.440
- إناث 55.822
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 7%
تبوك
- اجمالي السكان: 949.612
- 60-64 سنه 19.591
- ذكور 10.987
- إناث 8.604
- 65 سنه فأكثر 24.419
- ذكور 12.587
- إناث 11.832
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 4.6%
حائل
- إجمالي السكان: 731.147
- 60-64 سنه 17.723
- ذكور 9.359
- إناث 8364
- 65 سنه فأكثر 28.211
- ذكور 14.471
- إناث 13.740
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 6.2%
منطقة الحدود الشمالية
- اجمالي السكان: 383.051
- 60-64 سنه 8.242
- ذكور 4.325
- إناث 3.917
- 65 سنه فأكثر 11.779
- ذكور 5.873
- إناث 5.906
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 7.1%
جازان
- إجمالي السكان: 1.637.361
- 60-64 سنه 42.087
- ذكور 22.417
- إناث 19.670
- 65 سنه فأكثر 74.625
- ذكور 36.772
- إناث 37.853
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 7.1%
نجران
- إجمالي السكان: 608.467
- 60-64 سنه 12.496
- ذكور 6879
- إناث 5617
- 65 سنه فأكثر 20.824
- ذكور 9.986
- إناث 10.838
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 5.4%
الجوف
- إجمالي السكان: 531.952
- 60-64 سنه 10.304
- ذكور 6064
- إناث 4240
- 65 سنه فأكثر 14.967
- ذكور 8001
- إناث 6.966
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 4.7%
الباحة
- إجمالي السكان: 497.068
- 60-64 سنه 13.943
- ذكور 7039
- إناث 6904
- 65 سنه فأكثر 27.313
- ذكور 11992
- إناث 15.321
- نسبة السكان من عمر 60 سنة فأكثر لإجمالي السكان في المنطقة: 8.29%
كانت هذه تفاصيل خبر الباحة تتصدر نسبة كبار السن فيها وأغلبهم إناث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.