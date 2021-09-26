بعد واقعة المدينة المنورة.. محام يوضح عقوبات المتحرشين وحالات تشديدها

الرياض - محمد عبدالله - أكد المحامي ماجد الموازن، أن عقوبة المتحرشين في مناسبة اليوم الوطني تتمثل في غرامة 100 ألف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن سنتين.

وأضاف أن العقوبة تشدد إلى خمس سنوات في حال العودة إلى ممارسة هذه الجريمة، وقانونيا الخمس سنوات تعني أن الجريمة موقفة للتوقيف أثناء مرحلة التحقيق.

وأوضح أن هذا نظام جديد وضع لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، ولها عقوبات لوضع حد لمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية.

وكانت شرطة منطقة المدينة المنورة، أعلنت الأحد، القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، مؤكدًا وجرى إيقافهم واتُّخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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القبض على 3 مواطنين في المدينة تحرشوا بفتاة في أحد الأماكن العامة