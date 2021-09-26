«الصحة» تكشف المناطق الأكثر تحصينًا بجرعتين من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، الأحد، عن نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.

وقالت وزارة الصحة، في أنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منطقة الباحة تصدرت نسب التحصين في المملكة بنسبة 67.0%، تلتها الرياض بنسبة 66.1%، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بنسبة 65.5%.

وأوضحت أن مكة المكرمة حلت في المرتبة الرابعة بنسبة 58.4%، تلتها منطقة عسير بـ56.1%، فمنطقة القصيم بـ55.5%، وتبوك وجازان بـ53.7%، فحائل بـ51.0%، فالمدينة المنورة بـ50.7%، فالحدود الشمالية بـ50.5%، فالجوف بـ48.9%، فنجران بـ48.9%.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الأشواط المتبقية مهمة جداً، مشيرًا إلى أن المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، وكانت نموذجاً يحتذى به.

وأكد متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة اليوم، أهمية أن يحرص الأشخاص المستهدفون بالجرعات التنشيطية على أخذها.

وفيما طالب بالمسارعة لاستكمال جرعتي لقاح كورونا للحماية من المضاعفات، أكد أن المملكة ستمنح جرعة لقاح كورونا ثالثة لبعض الفئات.

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة اليوم، إن الوزارة بدأت في إعطاء الجرعة التنشيطية للمرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن، أو من تلقوا زراعة أعضاء.

وأشار إلى أن الوزارة تعد حاليًا لشمول فئة كبار السن أو من تجاوزا أعمارهم 60 عامًا فأكثر، ممن تجاوزوا فترة 8 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن قريبًا عن تفاصيل هذه الفئة لبدء شمولهم بمرحلة الجرعات التنشيطية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد الجرعات المعطاة بالمملكة تجاوز 41 مليون جرعة، واستكمل التحصين أكثر من 18 مليون شخص.

وكانت وزارة الصحة، أكدت أهمية تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بغض النظر عن الإصابات السابقة.

وأوضحت وزارة الصحة، «تويتر»، أنه في حالة الإصابة بالفيروس حاليا يجب المبادرة باستكمال جرعات اللقاح بعد التعافي مباشرة.

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