بالفيديو.. تفحيط وسرعة جنونية على أحد الطرق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أظهر مقطع فيديو متداول قيام قائد مركبة بممارسة التفحيط والقيادة بسرعة جنونية على أحد الطرق معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وظهرت المركبة في المقطع تتمايل يمينا ويسارا بسبب السرعة الجنونية، وسط مطالبات بوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد حياة الآخرين.

يُذكر أن الإدارة العامة للمرور حددت عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا، أو ما يسمى بالتفحيط، بفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

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