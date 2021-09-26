«الزعاق» يكشف سبب عدم تقلب طول الليل والنهار ببعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - كشف الباحث الفلكي خالد الزعاق سبب عدم تقلب طول الليل والنهار على المناطق الواقعة على خط الاستواء.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشرته «العربية»، إن سبب ذلك يرجع إلى كروية الأرض ودورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس، وميلان محور دورانها.

وأضاف «في يوم غد الاثنين سيتساوى طول الليل والنهار ومعنى ذلك أن الشمس تشرق الساعة الـ 6 وتغرب الساعة الـ 6 وحصة كل من الليل والنهار 6 ساعة».

وتابع خالد الزعاق: «يعني ذلك أيضًا أن الشمس تشرق من الجهة الشرقية تماما، وتغرب من جهة الغرب بالتمام».

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» توضح أبرز المعلومات عن برنامج القياس الدوري للارتباط الوظيفي