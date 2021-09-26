«العدل» تحدِّد خطوات خدمات حصر وتوثيق الورثة عبر «ناجز»

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة العدل، طريقة وخطوات ومتطلبات الاستفادة من حصر الورثة والتوثيق عبر بوابة «ناجز» للخدمات العدلية الإلكتورنية.

وأوضحت العدل، من خلال موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمات تتيح للمستفيد من الورثة أو وكيل لأحدهم بتوثيق ورثة متوفي وتوثيق وقف وتقديم طلب لاستخراج صك حصر ورثة من المحكمة لتوضيح بيانات المتوفى و بيانات جميع ورثته و صلة قرابتهم به مع إثبات القاصر والحمل إن وجد.

شروط خدمة حصر ورثة

وحددت وزارة العدل، المتطلبات الضرورية والأساسية لتنفيذ خدمة حصر ورثة وذلك من خلال استيفاء المتطلبات الآتية:

- وجود سجل الأسرة أو شهادة الميلاد.

- حضور صاحب الطلب،وهو (أحد الورثة أو وكيله) بوكالة سارية المفعول تخوله طلب إثبات حصر الورثة.

- إحضار أصل شهادة الوفاة أو شهادة طبية أو ما يثبت الوفاة.

- إحضار صورة سجل الأسرة للمتوفى السعودي ، وهويات الورثة غير المسجلين في سجل الأسرة.

- إذا كانت الزوجة مطلقة مسجلة في سجل الأسرة، إحضار أصل صك الطلاق أو صورة مصدقة منه.

- إحضار شهادة الوفاة أو حصر الورثة للوارث إذا كان متوفى.

- شاهدين ومعدلين.

- إذا كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة فتصدق من وزارتي العدل والخارجية.

وحصرت بوابة ناجز، آلية وطريقة التقديم على الخدمة في الخطوات التالية:

- الدخول لخدمة حصر ورثة.

- اختر المحكمة.

- إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف.

- إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.

توثيق ورثة متوفى ووقف

وأوضحت العدل، إجراءات وخطوات القيام بتوثيق ورثة متوفى وتوثيق وقف من خلال خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز.

وبينّت وزارة العدل، عبر دليل خدمات بوابة ناجز بموقعها الإلكتروني الرسمي، عن إمكانية المستفيدين من توثيق هذه المعاملات في 6 خطوات بسيطة.

وحددت الوزارة، آلية وطريقة وإجراءات توثيق ورثة متوفي وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، وذلك عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية.

- انقر على طلب جديد من الحالات الاجتماعية.

- اضغط على اختيار خدمة توثيق ورثة متوفى.

- قم بإرسال النموذج التوثيقي بعد تعبئته

- استلام إشعار بصدور الوثيقة.

وأضافت العدل، أن هذه الخدمة تتيح توثيق ورثة متوفى من خلال تعبئة النموذج المخصص وإكتمال الإجراءات والمصادقة على الطلب وبعد اعتماده تصدر وثيقة ورثة متوفي رسمية.

كما أوضحت وزارة العدل، أن إجراءات توثيق وقف هي تمامًا كالخطوات السالف ذكرها مع اختيار خدمة توثيق وقف بدلًا من توثيق ورثة متوفى.

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