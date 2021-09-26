تعرض أحمد قطان ووالدته لـ«حادث مخيف».. والوزير يشكر مستشفى مطار ميلانو

الرياض - محمد عبدالله - تعرض وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، ووالدته لحادث وصفه بـ«المخيف»، مشيرًا إلى أنه أصيب ووالدته برضوض شديدة وتمزقات في مختلف انحاء الجسم.

وقال الوزير قطان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو، للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية، بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع والذي أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم»، مختتمًا تغريدته قائلا: «قدر الله وما شاء فعل.. الموت حق».

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