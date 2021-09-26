أكثر من 50 فعالية تحتفي بالوطن في جامعة نورة

بأكثر من (50) فعالية، احتفت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالذكرى (91) لتوحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز ، تحت شعار اليوم الوطني "هي لنا دار" الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية في تاريخ 23 من سبتمبر من كل عام.

وأخذ الاحتفال باليوم الوطني في الجامعة، أشكالا عديدة منها إطلاق فعاليات وطنية عن بعد وفعاليات حضورية متنوعة وموزعة بين مبانيها وذلك في (11) منطقة داخل الحرم الأكاديمي، تشمل أكثر من (50) فعالية تعزز الانتماء للوطن، و(5) مسابقات وطنية.

واهتمت الجامعة بتنوع الفعاليات، حيث أقامت معرضًا للصور الفوتوغرافية، عن المواقع الأثرية والسياحية في المملكة العربية السعودية، وآخر لقادات دوت الخليج والشخصيات المؤثرة فيه، إضافة إلى تفعيل حائط إلكتروني بشعار اليوم الوطني (هي لنا دار) لكتابة عبارات عن دوت الخليج، كما جهزت ركن يهدف إلى إبراز الهوية والفنون السعودية لمناطق المملكة.

وقدمت الجامعة مسرحية استعراضية وطنية إلى جانب عرضة سعودية، واستعراض لأزياء مناطق المملكة. وشاركت الكليات والمعاهد بالاحتفال من خلال تزيين المداخل بالأعلام وصور القادة، وعرضت الجامعة مواد مرئية متنوعة تجسد فيها دور الجامعة في دعم المسيرة التعليمية للطالبات وتمكينهن من أجل خدمة وطنهن.

يشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أعدت ونشرت حملة رقمية احتفاء بيوم دوت الخليج وذلك بإنتاج عدد من المنتجات الرقمية التي من شأنها التركيز على إنجازات المملكة في ملف تمكين المرأة.