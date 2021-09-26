التعليم العام والتقني والجامعي بجامعة خالد يحتفلون باليوم الوطني

تنظم عدد من الجهات التعليمية والتقنية بمنطقة عسير مساء يوم غدًا الأحد احتفالًا موحدًا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91، بمشاركة كلاً من جامعة الملك خالد، وإدارة تعليم عسير، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، وذلك في تمام الـ8:30 مساءً بمسرح المدينة الجامعية بأبها.

ويأتي الحفل بالتعاون ما بين الجهات الثلاث، ليعكس حرصها على تفعيل الشراكة والتواصل بينها بما يحقق تطلعات إمارة منطقة عسير، ووزارة التعليم الرامية إلى توحيد الرؤى والجهود والتكامل للمساهمة الفاعلة في بناء الإنسان وتنمية دوت الخليج وتحقيق المستهدفات التعليمية والتدريبية.

ويتضمن الاحتفال عروضًا مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة، بالإضافة إلى معارض مصاحبة، تهدف إلى إبراز جهود القيادة الرشيدة التي يشهدها التعليم في المملكة العربية السعودية بمختلف مجالاته، إضافة إلى التأكيد على الدور التكاملي بين الجهات التعليمية والتقنية في تنمية دوت الخليج والمواطن بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030.

يذكر أنه تم تنظيم الاحتفال من خلال لجان عمل مشتركة تٌعنى بالتخطيط والتنفيذ مع مراعاتها لتطبيق جميع الاحترازات والإجراءات الصحية المتبعة.