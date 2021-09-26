المدينة : القبض على 3 مواطنين تحرشوا بفتاة في مكان عام



صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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