شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة توعوية لمكافحة التنمّر بحق الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مجلس شؤون الأسرة ممثلًا بلجنة الطفولة اليوم حملة توعوية لمكافحة التنمّر بحق الأطفال تحت شعار "ما لك حق"، وتستمر على مدى 5 أيام بمشاركة وزارات التعليم والصحة والإعلام، إلى جانب هيئة حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، ومجلس شباب منطقة الرياض، ولجان شؤون المناطق بالمجلس، والفرق التطوعية.

وتستهدف الحملة التوعوية الأطفال في محيطهم وعلى الفضاء السيبراني وأولياء الأمور والمهتمين بقضايا الطفل والتربويين، حيث تسعى إلى نشر ثقافة التعامل مع قضية التنمر، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر، والتمكين من طرق التعامل مع التنمر بجميع أشكاله وأنواعه، إلى جانب تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تدعم حماية الطفل، والإسهام في تطبيق أفضل الأساليب الفردية والمؤسسية في التعامل مع الظاهرة، وكذلك تعزيز الشراكات بين الجهات والقطاعات السعودية في مواجهة هذه الظاهرة السلبية.

كما تتضمن الحملة جلسة حوارية مباشرة يشارك بها أعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة تناقش موضوعات التنمر وأنواعه، ومن هو المتنمر وكيف نتعامل معه، فضلا عن أثر التنمر في الطفل، وأسباب التنمر، وتجارب وممارسات في التعامل مع التنمر والمتنمرين.

وأكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، سعي المجلس المستمر لرفع مستوى الوعي لدى الأسرة بكل مكوناتها في المجالات المتعلقة بهم، بما في ذلك ما يخص الطفل وحقوقه.

بدورها أوضحت رئيسة لجنة الطفولة الدكتورة شيرين العوفي أن هذه الحملة تفعّل دور الخطة الوطنية للطفل، ضمن استراتيجية الأسرة للإسهام في تنمية الطفل ورصد احتياجاته، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية.