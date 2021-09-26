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محافظ الأحساء يطلع على الحملات التوعوية لـ «الأمر بالمعروف»

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي.

واستمع سموه لشرح عن الحملات التوعوية والوقائية التي أطلقتها الرئاسة العامة، ومن ضمنها حملة (ربّ اجعل هذا البلد آمناً) وما تتضمنه من برامج تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي.

وأشاد بجهود الفرع وإسهامه مع بقية القطاعات عبر البرامج والمبادرات المجتمعية، متمنياً لمنسوبي الفرع التوفيق في أداء مهام عملهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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