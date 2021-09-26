شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على الحملات التوعوية لـ «الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي.

واستمع سموه لشرح عن الحملات التوعوية والوقائية التي أطلقتها الرئاسة العامة، ومن ضمنها حملة (ربّ اجعل هذا البلد آمناً) وما تتضمنه من برامج تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي.

وأشاد بجهود الفرع وإسهامه مع بقية القطاعات عبر البرامج والمبادرات المجتمعية، متمنياً لمنسوبي الفرع التوفيق في أداء مهام عملهم.