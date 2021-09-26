متحدث «الموارد البشرية» يحدد نسب الحاصلين على لقاح كورونا في القطاعين العام والخاص

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية، سعد آل حماد إن نسبة المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا، بين موظفي القطاع العام بلغت 88%، فيما بلغت النسبة في القطاع الخاص 85%.

وأوضح متحدث «الموارد البشرية»، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الوزارة، تمكنت من رصد 1948 مخالفة للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، وضبط 1561 مخالفاً للتدابير الوقائية على أفراد في القطاع الخاص.

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