أخبار السعودية.. شروط احتساب المعلمين بنسب التوطين، و7 شروط للمشاركة ببرنامج الإمامة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 26 سبتمبر2021م منها: شروط احتساب المعلمين بنسب التوطين، و7 شروط للمشاركة ببرنامج الإمامة.

شروط احتساب المعلمين بنسب التوطين

جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على أهمية قيمة الأجر الذي يتقاضاه المعلم السعودي لاحتساب توظيفه ضمن نسب التوطين المقررة.

7 شروط للمشاركة ببرنامج الإمامة في الخارج لرمضان

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة ببرنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ،

خطوات استخدام «البيانات المالية»

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاء أنظمة التقاعد يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي.

أمانة الشرقية تغلق 16 محلًا مخالفًا بالجبيل

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات المعنية، جولات رقابية في المحال والمراكز التجارية في محافظة الجبيل، أسفرت عن إغلاق 16 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية والصحية، وضبط شقة سكنية مخالفة، استغلها عمال وافدون كمخبز لصنع المخبوزات وبيعها على المحلات في المحافظة.

آلية تراخيص طرح الصقور المسموح بمشاركتها في المزاد

أوضح نادي الصقور السعودي، اليوم الأحد، آلية تراخيص طرح الصقور المسموح بمشاركتها في مزاد نادي الصقور السعودي (الشاهين البحري التام فرخ وقرناس).

تطبيق توكلنا يوضح خطوات تحديث البيانات ورقم الجوال

أوضح تطبيق توكلنا خطوات تحديث البيانات ورقم الجوال من خلال الموقع الرسمي للتطبيق، مشيرًا إلى تفاصيل إقرار القادمين إلى المملكة، واستعراض بيانات سجل السفر الدولي.

«أبشر» توضِّح الإجراء المطلوب حال توقف شريحة الجوال

أوضحت منصة أبشر، الإجراء المطلوب في حالة توقف شريحة الجوال.

لماذا تبقى السيارة المسروقة مسجلة باسم مالكها؟

كشف المرور السعودي، اليوم الأحد، عن سبب بقاء السيارات المسروقة مسجلة بأسماء أصحابها.

صندوق هدف يطلق 4 دورات تدريبية بالشراكة مع جوجل

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية«هدف» 4 دورات تدريبية إلكترونية متخصصة عبر منصة دروب بالتعاون مع جوجل.

تحذير لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية من انخفاض مدى الرؤية

نبه «أمن الطرق»، اليوم الأحد، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الأحساء وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، نتيجة لحالة الطقس بالمنطقة، نظرا لتقلب أحوال الطقس والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

مواعيد وخريطة خدمات الأحوال المدنية المتنقّلة في 26 موقعًا

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها في 26 موقعاً حول المملكة ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

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