منح جرعة كورونا ثالثة في المملكة.. ومتحدث «الصحة» يكشف الفئات المستهدفة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة ستمنح جرعة لقاح كورونا ثالثة لبعض الفئات.

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة اليوم، إن الوزارة بدأت في إعطاء الجرعة التنشيطية للمرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن، أو من تلقوا زراعة أعضاء.

وأشار إلى أن الوزارة تعد حاليًا لشمول فئة كبار السن أو من تجاوزا أعمارهم 60 عامًا فأكثر، ممن تجاوزوا فترة 8 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن قريبًا عن تفاصيل هذه الفئة لبدء شمولهم بمرحلة الجرعات التنشيطية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد الجرعات المعطاة بالمملكة تجاوز 41 مليون جرعة، واستكمل التحصين أكثر من 18 مليون شخص.

وكانت وزارة الصحة، أكدت أهمية تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بغض النظر عن الإصابات السابقة.

وأوضحت وزارة الصحة، «تويتر»، أنه في حالة الإصابة بالفيروس حاليا يجب المبادرة باستكمال جرعات اللقاح بعد التعافي مباشرة.

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