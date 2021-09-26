زراعة شرايين بالقلب تنقذ معتمرًا خمسينيًا من ذبحة صدرية حادة

الرياض - محمد عبدالله - استطاع فريق طبي متخصّص بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي معتمرًا ماليزيًا بالعقد الخامس من العمر عانى من ذبحة صدرية حادة.

وفي التفاصيل، استقبلت طوارئ المدينة الطبية عبر الخط الساخن حالة لمعتمر ماليزي من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وتم على الفور إجراء قسطرة تشخيصية وعددٍ من الفحوصات والأشعة اللازمة والتي أظهرت نتائجها وجود ذبحة صدرية حادة تستوجب معها إجراء جراحة عاجلة حيث تبيَّن أنَّ المريض يعاني من ضعف عام بعضلة القلب، وتمّ وضعه على جهاز لدعم تروية القلب.

وأجمع الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد ميني وفريق مميز من التخدير والتمريض وفريق رعاية جراحة القلب وتقرر إجراء عملية زراعة ٣ شرايين تكللت بالنجاح استغرقت ٥ ساعات ليخرج بعدها المريض لقضاء فترة النقاهة تحت إشراف فريق رعاية جراحات القلب وهو بصحة وعافية .

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