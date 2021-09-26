الصحة: ارتفاع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 535950 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 546926 حالة.

وبلغ عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة 58 حالة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى 535950 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 حالات ليرتفع إجمالي الوفيات 8699 حالة.

وكانت وزارة الصحة، أكدت أهمية تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بغض النظر عن الإصابات السابقة.

وأوضحت وزارة الصحة، «تويتر»، أنه في حالة الإصابة بالفيروس حاليا يجب المبادرة باستكمال جرعات اللقاح بعد التعافي مباشرة.

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