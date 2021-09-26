10 خدمات تحصل عليها من خلال «مركباتك» عبر أبشر.. تعرف عليها

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر أن خدمة مركباتك المتاحة على المنصة توفر جميع خدمات المركبات بشكل إلكتروني.

وأكدت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خدمة مركباتك توفر خدمات عديدة منها:

1-تجديد رخص السير.

2-تجديد رخصة القيادة.

3-إصدار تفويض القيادة.

4-الاعتراض على المخالفات المرورية.

5-صلاحية التأمين على المركبات.

6-الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

7-الاستعلام عن المركبات المحجوزة.

8-الاستعلام عن الحوادث المرورية.

9-الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة.

10- مبايعة المركبات

إلغاء تفويض المركبات

وكانت منصة أبشر أوضحت الخطوات المطلوبة لإتمام إجراءات «إلغاء تفويض المركبات»، في حالة عدم ظهور نتائج إلكترونيًا للمستفيد.

وقالت أبشر، إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه التواصل معها وتزويدها ببيانات؛ تشمل: الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة، صورة للملاحظة، ورقم هوية المفوض له، ونوع المركبة ورقم اللوحة.

واستكملت منصة أبشر: «يقوم المستفيد - بعد ذلك - بإرسال كلمة دعم فني أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار معلومة بطلب موظف عبر المجيب الآلي».

الاستعلام عن صلاحية المركبات

وكانت أوضحت منصة أبشر أن خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، تمكن المستفيد بكل سهولة من الاطلاع على تفاصيل تأمين سياراتك.

وأكد منصة أبشر أن طريقة الوصول للخدمة بتسجيل الدخول في منصة أبشر والكتابة بمحرك البحث للانتقال السريع «الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات».

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