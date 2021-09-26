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بالصور.. وزير التعليم يؤدي العرضة السعودية في اليوم الوطني

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الرياض - محمد عبدالله - أدى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم الأحد، العرضة ، خلال مشاركته منسوبي التعليم احتفالهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

وكرم وزير التعليم خلال الحفل لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، لحصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، كما كرم البطل الأولمبي هادي صوعان، وذلك ضمن اهتمام وزارة التعليم بالمميزين من أبناء وبنات المملكة.

وتفقد الوزير الجناح المصاحب للفعالية الذي تضمن إنجازات الوزارة خلال عام 2020- 2021، إلى جانب تنظيم بعض الفعاليات كتجربة الجولف، والرياضات المحفزة للطلاب والطالبات الذين شاركوا في استعراض مهاراتهم الرياضية أمام الحضور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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