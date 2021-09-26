نشرة عاجل.. تدمير مسيرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية.. وأشهر طرق الغش في سوق السيارات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية، صورة نادرة تجمع الملك سلمان بنجله الأمير عبدالعزيز، وضبط قائد مركبة كاد يصدم رجل مرور.. وإلى التفاصيل:

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

صورة نادرة تجمع الملك سلمان بنجله الأمير عبدالعزيز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تجمعه مع نجله الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة.

ضبط قائد مركبة كاد يصدم رجل مرور

أعلن المرور السعودي، ضبط قائد مركبة «لكزس» كاد أن يصدم رجل مرور.

بالفيديو.. أشهر طرق الغش في سوق السيارات المستعملة بالمملكة

رصد تقرير لقناة "الإخبارية"، مشاكل سوق السيارات المستعملة بالمملكة، مستعرضًا بعض أساليب الغش التي قد يغفل عنها المشتري.

وزارة الصحة تحدّد 4 أعراض جانبية مرتبطة بـ «الميلاتونين»

أوضحت وزارة الصحة، 4 أعراض مرتبطة بدواء الميلاتونين وشرط استخدامه.

الحيزان يتوقع المناطق المتأثرة بهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال المملكة وطقسًا معتدلًا على شمال المملكة والمناطق كافة في الصباح الباكر، فيما يميل الطقس للحرارة وسط النهار.

لماذا تبقى السيارة المسروقة مسجلة باسم مالكها؟.. «المرور يجيب»

كشف المرور السعودي، اليوم الأحد، عن سبب بقاء السيارات المسروقة مسجلة بأسماء أصحابها.

أمانة حائل تنفّذ 1191 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية

نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 1191 جولة رقابية على ‏عدد من ‏المنشآت ‏والمجمعات التجارية، تم خلالها مخالفة ‏وإشعار وإغلاق 56 ‏منشأة‎ ‎تنوعت مخالفاتها ما ‏بين تدنٍ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من المواقع، إضافة إلى ‏عدم التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية ‏المنصوص عليها.‏ ‏

بالصور.. وزير التعليم يؤدي العرضة السعودية في اليوم الوطني

أدى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم الأحد، العرضة السعودية، خلال مشاركته منسوبي التعليم احتفالهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

بـ «7» شروط.. «الشؤون الإسلامية»: بدء المشاركة ببرنامج الإمامة في الخارج لرمضان

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة ببرنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

زراعة شرايين بالقلب تنقذ معتمرًا خمسينيًا من ذبحة صدرية حادة

استطاع فريق طبي متخصّص بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي معتمرًا ماليزيًا بالعقد الخامس من العمر عانى من ذبحة صدرية حادة.

التأمينات الاجتماعية تحدد خطوات استخدام «البيانات المالية»

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاء أنظمة التقاعد يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي.

«الشؤون البلدية» تبدأ ربط مخالفات المقاولين بالنظام الإلكتروني للتصنيف

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدء ربط المخالفات المسجلة على المقاولين بالنظام الإلكتروني للتصنيف.

بالفيديو.. «وقاية» تعلن استمرار إيقاف المقاصف المدرسية احترازيًا بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية"، استمرار إيقاف أعمال المقاصف المدرسية احترازيا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك تحقيقا للعودة الآمنة للدراسة.

برابط التقديم.. صندوق هدف يطلق 4 دورات تدريبية بالشراكة مع جوجل

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية«هدف» 4 دورات تدريبية إلكترونية متخصصة عبر منصة دروب بالتعاون مع جوجل.

بالفيديو.. قانوني يحذر من التسول: خطر أمني واقتصادي واجتماعي

قال د. ماجد قاروب، المحامي والمستشار القانوني، إنَّ المجتمع عليه أن يعرف جيدًا أمانة المال، وأن الصدقة سيحاسب عليها أمام الله، وذلك في معرض حديثه عن ظاهرة التسول في الأماكن الخاصة.

«المواصفات السعودية» تحقق المركز الأول بمؤشر قياس الارتباط الوظيفي

حققت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة.

تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية بتعاملات الأحد

هبطت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

برسيبوليس يسعى للاقتراض لسداد مستحقات لاعبيه قبل مواجهة الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إدارة نادي برسيبوليس الإيراني، في اقتراض أموال لسداد المستحقات المتأخرة للاعبین في محاولة لرفع روحهم المعنوية قبل لقاء الهلال بربع نهائي البطولة الآسيوية.

بالفيديو.. لماذا لم ينجح عبد المجيد السواط مع الاتحاد؟ ناقد رياضي يُجيب

قال الناقد الرياضي غرم العمري، إن هناك الكثير من الأسباب التي تؤثر على مستوى اللاعبين مع فرقهم، وعدم نجاحهم في تقديم ما يتطلع إليه الجمهور.

تونس: احتجاجات مؤيدة وأخرى معارضة لقرارات قيس سعيد الاستثنائية

شهد شارع الحبيب بورقيبة، وتحديدا أمام المسرح البلدي، اليوم الأحد، تنظيم وقفتين احتجاجيتين يفصل بينهما حاجز أمني، إحداها مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد وأخرى معارضة لها.

الضابط والجندي الإسرائيليان الجريحان بالضفة أصيبا بنيران صديقة

كشفت صحيفة «هآرتس» أن الضابط والجندي الإسرائيليين المصابين بجروح خطيرة في الضفة الغربية، مساء أمس السبت، أصيبا بنيران زملائهما.

أول فيديو يوثق استهداف الحوثيين حفلًا وطنيًا في اليمن

استهدفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، حفل إيقاد شعلة الاحتفال بالمناسبة الـ59 لثورة 26 سبتمبر في مدينة ميدي بمحافظة حجة شمالي اليمن.

استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية برقين جنوب غرب جنين وحاصرت منزلا منذ ساعات فجر اليوم الأحد.

شاب تونسي يشعل النار في جسده بتطاوين

عمد شاب تونسي إلى إشعال النار في جسده بولاية تطاوين جنوبي البلاد، مساء أمس السبت، وتمَّ نقله إلى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقي الإسعافات الأولية.

اختفى خلال إعصار «إيدا».. العثور على بقايا جثة أمريكي بمعدة تمساح

عثرت السلطات في الولايات المتحدة، على عجوز فُقد الشهر الماضي على إثر إعصار "إيدا"، داخل معدة تمساح افترسه في حديقة منزله.

فهد الطبية توضّح 6 أعراض لتكيس المبايض

حددت مدينة الملك فهد الطبية 6 أعراض لتكيس المبايض.