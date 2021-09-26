بـ «7» شروط.. «الشؤون الإسلامية»: بدء المشاركة ببرنامج الإمامة في الخارج لرمضان

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة ببرنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ،

طريقة التقديم

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني اضغط هنا.

يتم تعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

تصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

يكون تنفيذ هذا البرنامج وفقاً لانجلاء ظروف جائحة كورونا.

يكون التقديم متاحاً اعتباراً من يوم الاثنين 20/2/1443هـ الموافق 27/9/2021م، على أن يكون آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 22/3/1443هـ الموافق 28/10/2021م.

الشروط الواجب توفرها للمتقدم:

أن يكون المرشح من الموظفين السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها.

أن يحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية.

أن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويداً.

أن يكون لائقاً صحياً.

إذا كان إماماً راتباً لأحد المساجد أو خطيباً لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

أن يكون قد أتم أخذ الجرعتين من لقاح كورونا مرفقاً ما يثبت ذلك عبر تطبيق "توكلنا".

ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك.

الجدير بالذكر أن برنامج الإمامة في رمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفذه الوزارة سنوياً بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج بإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم، تماشياً مع مكانة المملكة في العالم الإسلامي.

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