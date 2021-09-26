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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأكد التحالف أنه يتم اتخاذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني، مُشيدًا بكفاءة الدفاعات الجوية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيات الحوثية.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق من وقت لآخر طائرات مسيرة مفخحة، وصواريخ باليسية باتجاه المملكة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ودائمًا ما تعترضها الدفاعات الجوية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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