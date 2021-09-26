التأمينات الاجتماعية تحدد خطوات استخدام «البيانات المالية»

الرياض - محمد عبدالله - دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاء أنظمة التقاعد يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن خدمة البيانات المالية تمكن المشترك في الحصول على كشف حساب مفصل بخطوات ذاتية ومباشرة.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن خدمة «البيانات المالية» تتيح عرض البيانات المالية التي تمت على الحساب التقاعدي.

وتابعت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن الحصول على كشف حساب مفصل بعمليات التحويل السريع ورقم الحساب ومبلغ التحويل وتاريخ تحويل المبالغ المالية للحساب البنكي.

خطوات استخدام البيانات المالية

وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن استخدام خدمة البيانات المالية من خلال تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة «البيانات المالية» من القائمة الجانبية.

نصائح لتجنب الاحتيال المالي

وكان البنك المركزي السعودي، حث على اتباع النصائح والإرشادات التالية لتجنب الوقوع فريسة لإحدى طرق الاحتيال المالي:

- عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفشاء عن معلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية.

-عدم التعامل مع جهات غير مرخصة.

- حماية جهاز الحاسب الآلي وجوالك من الاختراق بتركيب برامج ووسائل حماية فعالة لجعل استخدام الإنترنت أكثر أماناً.

- فحص إشعارات البنك الخاصة بمعاملاتك المصرفية وكذلك كشف الحساب لبطاقاتك الائتمانية لمراجعة العمليات المالية المنفذة.

- إبلاغ البنك فورًا عن أي عملية احتيال تتعرض لها لأخذ الإجراءات اللازمة وتوعية عملاء البنك الآخرين.

- تغيير اسم المستخدم والرقم السري الذي تستخدمه للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بصورة دورية.

وأشار البنك المركزي إلى أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المالية الخاصة أو تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو الشخصية عبر الهاتف تحت أي ظرف، مضيفًا أن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع البنوك فقط.

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