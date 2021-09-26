شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أمانة الشرقية تستعرض إنجازاتها في معالجة التشوه البصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معالجة تشوهات 104659 متراً مربعاً من الأرصفة و17556 من حواجز الحفريات ومعالجة 11839 حاوية نظافة

- رفع 2568 سيارة تالفة و440148 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم وصيانة 3168 عمود إنارة

- معالجة وطلاء 24023 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة و904540 مترا من دهان بردورات الأرصفة

عقدت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، اجتماعاً لمناقشة خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس، وإنجازات عدد من البلديات لخطة المعالجة، خلال الفترة الماضية ضمن خطة الأمانة للربع الثالث لعام 2021م، التي تهدف إلى ضمان معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، خلال الاجتماع على تسخير الإمكانيات لمعالجة جميع مظاهر التشوه مع التركيز على العناصر الرئيسية، في معالجة التشوهات البصرية، وتطبيق معايير الجودة في أعمال المعالجة، وضرورة متابعة البلاغات وما يُرصد من ملاحظات ضمن الخطة.

فيما قدم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، شرحاً عن مؤشرات قياس لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، للفترة الزمنية الماضية من الربع الثالث لهذا العام، تضمّنت معالجة 11839 حاوية نظافة، ومعالجة تشوهات 104659 متراً مربعاً من الأرصفة، و 17556 من حواجز الحفريات، و 135688 متراً مربعاً من حفر الشوارع، ورفع 2568 سيارة تالفة، و 440148 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، وصيانة 3168 عمود إنارة، ومعالجة وطلاء 24023 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة، و 904540 متراً طولياً من دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.

عقِب ذلك استعرضت البلديات خططها وإنجازاتها في معالجة التشوهات البصرية للفترة الماضية، حيث اطّلع معاليه على عرض خطة معالجة التشوه البصري لبلدية جوف بني هاجر، وبلدية عريعرة، وبلدية مليجة، وبلدية عين دار، والتي اشتملت على إزالة مخلفات البناء والهدم، ومعالجة الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة السيارات التالفة، بالإضافة لمعالجة وضع الحاويات، ودهان البردورات للأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.