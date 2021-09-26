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الشرقية الثانية.. 19870 مخالفة للاحترازات بالمملكة في أسبوع

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الدمام - شريف احمد - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كوفيد - 19" خلال الفترة من 12 / 2 / 1443هـ حتى 18 / 2 / 1443هـ (19870) مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (2007)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (1931)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1852)، ومنطقة القصيم بـ (1540)، ومنطقة الجوف بـ (1130)، ثم منطقة حائل بـ (1021)، ومنطقة جازان بـ (391)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (361)، ومنطقة الباحة بـ (355)، ومنطقة تبوك بـ (292)، ومنطقة عسير بـ (224)، ومنطقة نجران بـ (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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