شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة من «سبارك» .. الأسر الكافلة بالشرقية تحتفي باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية مؤخراً بمناسبة اليوم الوطني ٩١ " هي لنا دار"، وذلك بدعوة كريمة من مدينة الملك سلمان للطاقة(سبارك) بفندق العثمان كمبنسكي بالخبر بمشاركة عدد من أبناء الأسر الكافلة وفق الاحترازات الصحية المعتمدة.

وتضمن الحفل كلمة مديرة إدارة الأسر الكافلة تغريد العسيري وجهت خلالها خالص الشكر والتقدير لإدارة مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) على تفعيل هذه المناسبة، مؤكدة أن مثل هذه الاحتفالية تعزز مفهوم الوطنية والانتماء والمشاركة الاجتماعية الفاعلة، سائلة المولى عزوجل أن يحفظ المملكة ملكاً وأرضاً وشعباً، ويديم عليها الأمن والأمان، كما تمنت أن يستمر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق الأهداف المنشودة لخدمة المجتمع وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما شمل الحفل لوحات استعراضية وطنية لفرقة ( تيري قيرلز) والعرضة النجدية وأركان متنوعة تضمنت رسومات وطنية من إبداع أبناء الأسر ومسابقات وهدايا بالتعاون مع فريق" كيب قوينق" التطوعي.