شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : المنطقة مؤهلة لاستضافة البطولات الرياضية المحلية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على إنجازات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية وما حققته الأندية الرياضية والرياضيين خلال الفترة الماضية .

وأشاد سموه بما تحظى به الرياضة والرياضيين من دعم من قيادة هذه البلاد ليصبح أسم المملكة حاضراً في المحافل الدولية ويحقق أبناء الوطن مستويات مشرفة في الألعاب المختلفة، بالإضافة لنشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه بأن المنطقة الشرقية تحظى بالكثير من الإمكانيات الكبيرة والتي تؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية وحث فرع وزارة الرياضة بالمنطقة على استضافة البطولات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتب بديوان الإمارة اليوم الأحد الأستاذ موفق السنيد مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية والذي قدم لسموه تقريراً عن إنجازات الأندية الرياضية في المنطقة الشرقية للأعوام الأربعة الماضية.

ورفع السنيد الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه للرياضة والرياضيين في المنطقة.