«الشؤون البلدية» تبدأ ربط مخالفات المقاولين بالنظام الإلكتروني للتصنيف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدء ربط المخالفات المسجلة على المقاولين بالنظام الإلكتروني للتصنيف.

وأكدت "الشؤون البلدية"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن ذلك سيؤثر على درجات تصنيف المقاولين، وإصدار الرخصة البلدية، مشيرة إلى أنه يمكن للمقاول التحقق من المخالفات المرصودة على منشأته وتصحيح وضعها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وحددت "الشؤون البلدية"، خطوات التقديم ببرنامج تحسين التصنيف كالتالي:

- اختيار السجل التجاري للمنشأة.

- تقديم طلب تحسين رصيد النقاط.

- يتطلب التقديم وجود شهادة تصنيف سارية المفعول.

- لا توجد اشتراطات أو موافقات حكومية.

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