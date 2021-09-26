الموارد البشرية: احتساب المعلمين بنسب التوطين «مشروط»

الرياض - محمد عبدالله - جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على أهمية قيمة الأجر الذي يتقاضاه المعلم السعودي لاحتساب توظيفه ضمن نسب التوطين المقررة.

وقالت الوزارة، إنَّ احتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين يُشترط له، ألا يقل أجره الشهري المسجل بالتأمينات الاجتماعية عن ( 5000) ريال، لحملة البكالوريوس أو مايعادله ، ولن يحتسب من يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، عن توقيع عقد مع معلم سعودي براتب قيمته 3200 ريال.

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